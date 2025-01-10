Украина призывает усилить борьбу с "теневым флотом" РФ после экокатастрофы в Черном море

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров усилить противодействие российскому "теневому флоту" танкеров после аварии таких судов в Черном море, что повлекло экологическую катастрофу в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге 10 января заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Спикер отметил, что авария двух российских танкеров в Керченском проливе 15 декабря с масштабным разливом мазута подтверждает, что устаревшие суда "теневого флота" представляют угрозу для экологии акваторий, по которым они передвигаются, поскольку Россия пренебрегает стандартами безопасности мореплавания.

Тихий отметил, что руководству России понадобилось более 20 дней, чтобы признать масштабы проблемы на самом высоком уровне и создать оперативный штаб для ликвидации последствий.

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"В период с 15 по 31 декабря 2024 года эта утечка нефтепродуктов из поврежденных танкеров в Керченском проливе продолжалась, и российские власти не принимали никаких действенных мер для ликвидации катастрофы", – подчеркнул он.

Спикер отметил, что эта катастрофа является прямым следствием российской агрессии против Украины и противоправной хозяйственной деятельности России на временно оккупированных территориях и в водных акваториях Украины. Он подчеркнул, что это угроза и для экосистемы Черного моря, и для жизни и здоровья граждан всех причерноморских стран.

"Это также свидетельство для наших партнеров, что использование Россией так называемого "теневого флота" для незаконных перевозок не только приносит миллиарды российскому военному бюджету, но и повышает риски экологических катастроф и убытков для прибрежных государств. И это касается не только Черного моря", – подчеркнул спикер.

"Именно поэтому Украина еще раз призывает усилить санкционные ограничения в отношении операторов "теневого флота" РФ. Давно пора поставить этот флот на якорь", – заявил Тихий.

Он добавил, что Россию следует привлечь к ответственности за причиненный трансграничный ущерб.

Напомним, в Финляндии заявили о технических дефектах танкера, который подозревают в повреждении подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе и причисляют к "теневому флоту".

Термин "теневой флот России" используют в ЕС в отношении танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход "ценового потолка", установленного G7 для уменьшения прибыли государства-агрессора от международной торговли. Это преимущественно старые танкеры с запутанными структурами собственности и контроля, осуществляющие рейсы без надлежащего страхования (компаниям из стран G7 запрещено страховать танкеры, перевозящие продукцию без соблюдения санкций).

Термин "теневой флот" вызывает критику части экспертов, которые настаивают на более жестких санкциях против танкеров, возящих нефть и нефтепродукты из РФ, и говорят, что в реальности механизм санкций не работает. Подробнее об этом в статье Андрея Клименко "6 шагов, чтобы остановить нефть из России".

Также смотрите видеорасследование УП о так называемом "теневом флоте".