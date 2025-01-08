У Фінляндії заявили про дефекти танкера, пов'язаного з пошкодженням морських кабелів

Агентство громадського транспорту Фінляндії заявило в середу, що нафтовий танкер, який підозрюється в пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі, має серйозні дефекти і не буде допущений до експлуатації, поки не буде проведено ремонтні роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Фінська поліція затримала танкер Eagle S, що перевозив російську нафту, 26 грудня, і заявила, що підозрює, що судно пошкодило фінсько-естонську лінію електропередач Estlink 2 і чотири телекомунікаційні кабелі, перетягнувши свій якір через морське дно.

Поки триває поліцейське розслідування, фінська влада також перевірила стан судна під час інспекції стану порту, яка завершилася в середу.

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"Усунення недоліків потребуватиме допомоги ззовні і займе певний час", – заявила директор з морських справ фінського агентства транспорту і зв'язку Traficom Санна Соннінен.

Як повідомлялося, НАТО наприкінці тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.

7 січня писали, що у Фінській затоці спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos знайшов та підняв якір, який належав нафтовому танкеру Eagle S, що його підозрюють у пошкодженні підводних кабелів.

Детальніше про це читайте в статті журналістки "ЄвроПравди" Російська війна йде під воду.