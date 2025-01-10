ЗМІ: Німеччина готує великі пакети допомоги Україні з IRIS-T, танками і БМП

У першому півріччі 2025 року Німеччина готується передати Україні суттєві пакети військової допомоги, у які зокрема увійдуть танки Leopard, бойові машини піхоти Marder та інше озброєння.

Про це повідомляє n-tv з посиланням на джерела в урядових колах, пише "Європейська правда".

Зокрема, Німеччина готується передати Україні 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і ще одну зенітно-ракетну систему IRIS-T SLM/SLS.

Також буде поставлено 16 гаубиць, ще дві пускові установки Patriot для ППО і 7 зенітниих установок Gepard зі 120 тисячами боєприпасів.

Реклама:

Україна також отримає 3500 ударних безпілотників Helsing, шість вертольотів Sea King і 250 тисяч артилерійських боєприпасів.

Крім того, для української армії буде поставлено ще низку іншого обладнання та озброєння.

Тим часом, за даними видання Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц не дає згоди на новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot.