СМИ: Германия готовит большие пакеты помощи Украине с IRIS-T, танками и БМП

В первом полугодии 2025 года Германия готовится передать Украине существенные пакеты военной помощи, в которые в частности войдут танки Leopard, боевые машины пехоты Marder и другое вооружение.

Об этом сообщает n-tv со ссылкой на источники в правительственных кругах, пишет "Европейская правда".

В частности, Германия готовится передать Украине 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одну зенитно-ракетную систему IRIS-T SLM/SLS.

Также будет поставлено 16 гаубиц, еще две пусковые установки Patriot для ПВО и 7 зенитных установок Gepard со 120 тысячами боеприпасов.

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Украина также получит 3500 ударных беспилотников Helsing, шесть вертолетов Sea King и 250 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, для украинской армии будет поставлен еще ряд другого оборудования и вооружения.

Между тем, по данным издания Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц не дает согласия на новый большой пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Напомним, в конце декабря 2024 года Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot.