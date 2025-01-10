Глава МЗС Італії у Сирії зустрівся з лідером повстанців, які повалили Асада

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у п’ятницю прибув з візитом до Сирії і зустрівся з Ахмедом аш-Шараа – лідером угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Башара Асада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше Таяні зустрівся зі своїм новим сирійським колегою Асадом аль-Шайбані.

Сирійський урядовець після зустрічі заявив, що незабаром здійснить свій перший офіційний тур Європою.

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Своєю чергою Таяні у Дамаску говорив про послаблення санкцій, накладених на Сирію ще за часів Асада.

"Санкції абсолютно не повинні бити по сирійському населенню. Вони були запроваджені тому, що там був інший режим. Важливо розпочати обговорення ситуації, що змінилася", – сказав він.

AFP

Італійський міністр також анонсував оголошення про пакет допомоги для розвитку Сирії.

Минулого тижня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро стали першими західними посадовцями, які відвідали Дамаск після повалення Асада.

Варто зазначити, що у понеділок Сполучені Штати послабили санкції проти Сирії на наступні шість місяців, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги.