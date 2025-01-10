Глава МИД Италии в Сирии встретился с лидером повстанцев, свергнувших Асада

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в пятницу прибыл с визитом в Сирию и встретился с Ахмедом аш-Шараа – лидером группировки "Хаят Тахрир аш-Шам", которая свергла режим Башара Асада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее Таяни встретился со своим новым сирийским коллегой Асадом аль-Шайбани.

Сирийский чиновник после встречи заявил, что вскоре совершит свой первый официальный тур по Европе.

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В свою очередь Таяни в Дамаске говорил об ослаблении санкций, наложенных на Сирию еще во времена Асада.

"Санкции абсолютно не должны бить по сирийскому населению. Они были введены потому, что там был другой режим. Важно начать обсуждение изменившейся ситуации", – сказал он.

AFP

Итальянский министр также анонсировал объявление о пакете помощи для развития Сирии.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро стали первыми западными чиновниками, которые посетили Дамаск после свержения Асада.

Стоит отметить, что в понедельник Соединенные Штаты ослабили санкции против Сирии на следующие шесть месяцев, чтобы облегчить предоставление гуманитарной помощи.