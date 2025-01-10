В Еврокомиссии впервые признали, что фон дер Ляйен лежала в больнице из-за пневмонии

После диагностирования у президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен тяжелой формы пневмонии она некоторое время находилась в больнице, о чем ранее официально не сообщалось.

Это в комментарии Politico сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, пишет "Европейская правда".

Подеста подтвердила, что фон дер Ляйен "была госпитализирована для лечения пневмонии, и сейчас она вернулась домой".

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"Она не находилась в отделении интенсивной терапии. Она была в ежедневном контакте со своей командой в комиссии. Сейчас она работает дома, продолжая восстанавливаться после тяжелой болезни", – добавила пресс-секретарь.

До сих пор в Еврокомиссии, комментируя болезнь фон дер Ляйен, не подтверждали ее госпитализации, отмечает Politico. Это "вызывает вопрос о недостаточной прозрачности в отношении самого влиятельного чиновника ЕС", говорится в материале.

Болезнь фон дер Ляйен привела к задержке обнародования ключевой части ее экономической стратегии, а также заседания Коллегии комиссаров в Польше.

Напомним, в начале 2024 года в США разгорелся скандал после того, как министр обороны Ллойд Остин находился в больнице, лечась от рака, без публичного объявления об этом.