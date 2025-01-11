Шольц офіційно став кандидатом у канцлери і пообіцяв виграти вибори

На партійній конференції Соціал-демократичної партії Німеччини у Берліні в суботу Олаф Шольц був офіційно обраний кандидатом на посаду канцлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

Майже всі 596 делегатів проголосували за Шольца як кандидата на посаду канцлера, піднявши руки. Проти були п'ятеро осіб.

Шольц заявив, що зробить все можливе, щоб "здивувати тих, хто думає, що вже знає, чим все закінчиться".

Реклама:

"Дорогі товариші: Ми переможемо. Велике вам спасибі!", – пообіцяв Шольц, чия політична сила за півтора місяця до виборів є третьою в опитуваннях.

Лідирує в опитуваннях Християнсько-демократичний союз (ХДС), чиїм кандидатом у канцлери є Фрідріх Мерц.

"Якщо 23 лютого ми неправильно повернемо в Німеччині, наступного ранку ми прокинемося в іншій країні. Цього не повинно статися", – попередив також чинний канцлер.

Нагадаємо, Німеччина перебуває на шляху до дострокових парламентських виборів, які мають пройти 23 лютого.

Необхідність виборів постала після розпаду коаліції соціал-демократів, "Зелених" та "Вільних демократів".

Бундестаг 16 грудня проголосував за недовіру уряду Шольца, що офіційно дало старт підготовці виборів.

Про те, що чекає Німеччину далі – детально у статті "Чорна мітка" для Олафа Шольца.