Шольц официально стал кандидатом в канцлеры и пообещал выиграть выборы

На партийной конференции Социал-демократической партии Германии в Берлине в субботу Олаф Шольц был официально избран кандидатом на пост канцлера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

Почти все 596 делегатов проголосовали за Шольца как кандидата на должность канцлера, подняв руки. Против были пять человек.

Шольц заявил, что сделает все возможное, чтобы "удивить тех, кто думает, что уже знает, чем все закончится".

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"Дорогие товарищи: Мы победим. Большое вам спасибо!", – пообещал Шольц, чья политическая сила за полтора месяца до выборов является третьей в опросах.

Лидирует в опросах Христианско-демократический союз (ХДС), чьим кандидатом в канцлеры является Фридрих Мерц.

"Если 23 февраля мы неправильно повернем в Германии, на следующее утро мы проснемся в другой стране. Этого не должно произойти", – предупредил также действующий канцлер.

Напомним, Германия находится на пути к досрочным парламентским выборам, которые должны пройти 23 февраля.

Необходимость выборов возникла после распада коалиции социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов".

Бундестаг 16 декабря проголосовал за недоверие правительству Шольца, что официально дало старт подготовке выборов.

О том, что ждет Германию дальше – подробно в статье "Черная метка" для Олафа Шольца.