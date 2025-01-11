Джонсон емоційно звернувся до Путіна: "Більше немає імперії, Владіміре, ти – чортів ідіот"

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон облаяв господаря Кремля Владіміра Путіна, наголошуючи, що йому слід відмовитися від імперських амбіцій.

Джонсон висловився в інтерв’ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами колишнього очільника британського уряду, нині найважливіше донести до Путіна, що Росія – більше не імперія.

"Знаєте, колись і в нас була імперія, це правда. Я маю на увазі, наші глядачі це знають. У нас була імперія, яка була в сім разів більшою за Римську імперію. Це була найбільша імперія в історії світу. Сьогодні від неї практично нічого не залишилося… Але ми задоволені нашою постімперіалістичною роллю", – сказав Джонсон.

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Він підкреслив, що контролювати інші країни не потрібно, і "якщо любиш когось – відпусти".

"Те, що робить Путін, архаїчно і варварськи, і він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те ж саме стосується України. Усе скінчено", – сказав Джонсон, емоційно додавши: "Більше немає імперії, Владіміре. Ти – чортів ідіот! (в оригіналі пролунало fucking idiot. – Ред.).

Джонсон відразу вибачився за лайку, але сказав, що "так воно і є".

Нагадаємо, в листопаді Борис Джонсон закликав надати Україні кредит обсягом 500 млрд доларів, аби вона могла завершити війну, та оголосити дату, коли Україна стане членом НАТО.

Він також висловлював переконання, що в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.