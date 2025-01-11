Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон обругал хозяина Кремля Владимира Путина, подчеркивая, что ему следует отказаться от имперских амбиций.

Джонсон высказался в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам бывшего главы британского правительства, сейчас самое важное донести до Путина, что Россия – больше не империя.

"Знаете, когда-то и у нас была империя, это правда. Я имею в виду, наши зрители это знают. У нас была империя, которая была в семь раз больше Римской империи. Это была самая большая империя в истории мира. Сегодня от нее практически ничего не осталось... Но мы довольны нашей постимпериалистической ролью", – сказал Джонсон.

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Он подчеркнул, что контролировать другие страны не нужно, и "если любишь кого-то – отпусти".

"То, что делает Путин, архаично и варварски, и он должен понять, что Эстония, Латвия, Литва – ни одна из этих стран больше не является частью Российской империи, и то же самое касается Украины. Все кончено", – сказал Джонсон, эмоционально добавив: "Больше нет империи, Владимир. Ты – чертов идиот!" (в оригинале прозвучало fucking idiot. – Ред.).

Джонсон сразу извинился за ругань, но сказал, что "так оно и есть".

Напомним, в ноябре Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит объемом 500 млрд долларов, чтобы она могла завершить войну, и объявить дату, когда Украина станет членом НАТО.

Он также выражал убеждение, что в Украине могут быть развернуты британские войска, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.