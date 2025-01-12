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Зеленський говорив із союзниками щодо можливості виробництва систем ППО та ракет в Україні

Новини — Неділя, 12 січня 2025, 12:36 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський заявив, що говорив із партнерами, зокрема із США, щодо можливості надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. 

Про це із посиланням на його допис у Telegram пише "Європейська правда".

Як заявив Зеленський – лише впродовж останнього тижня Росія завдала сотень ударів по українських містах і селах, та використала майже 700 авіабомб й понад 600 ударних дронів.

Відтак, він акцентував на важливості того, аби партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є. 

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"Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю", – зазначив президент. 

Зеленський акцентував, що спілкувався із партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. 

"У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир", – підсумував він.

9 січня очільник Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, вони обговорили, зокрема, ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні.

Того ж дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про плани передати Україні найближчим часом ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони IRIS-T.

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