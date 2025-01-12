Зеленский говорил с союзниками о возможности производства систем ПВО и ракет в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорил с партнерами, в частности с США, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них.

Об этом со ссылкой на его сообщение в Telegram пишет "Европейская правда".

Как заявил Зеленский – только в течение последней недели Россия нанесла сотни ударов по украинским городам и селам, и использовала почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

Следовательно, он акцентировал на важности того, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть.

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"Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью", – отметил президент.

Зеленский акцентировал, что общался с партнерами, и в частности с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них.

"В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир", – подытожил он.

9 января глава Министерства обороны Рустем Умеров встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, они обсудили, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

В тот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил о планах передать Украине в ближайшее время ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны IRIS-T.