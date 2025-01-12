Німеччина пообіцяла виділити ще 50 млн євро для населення Сирії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Ер-Ріяда в неділю, 12 січня, на регіональну конференцію щодо Сирії через кілька тижнів після повалення колишнього сирійського диктатора Башара Асада та оголосила про виділення ще 50 млн євро гуманітарної допомоги.

Її слова цитує DW, передає "Європейська правда".

Як передає видання, виступаючи перед журналістами перед початком конференції, Бербок заявила, що санкції проти союзників Асада, які "скоїли серйозні злочини" під час громадянської війни в Сирії, повинні залишатися в силі.

Також вона оголосила про виділення коштів на продукти харчування, притулки для надзвичайних ситуацій та медичну допомогу.

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"Сирійці зараз потребують швидких дивідендів від переходу влади, і ми продовжуємо допомагати тим в Сирії, хто не має нічого, як ми робили це всі роки громадянської війни, ми виділимо ще 50 млн євро на продукти харчування, притулки для надзвичайних ситуацій та медичну допомогу", – сказала Барбок.

Зазначимо, 3 січня під час візиту до Сирії Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро відвідали сумнозвісну в'язницю тортур Седная, у якій режим Башара Асада закатував до смерті багато в’язнів.

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Бербок і Барро в ході свого візиту до Дамаска передадуть послання новій владі Сирії від ЄС.