Германия пообещала выделить еще 50 млн евро для населения Сирии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Эр-Рияд в воскресенье, 12 января, на региональную конференцию по Сирии через несколько недель после свержения бывшего сирийского диктатора Башара Асада и объявила о выделении еще 50 млн евро гуманитарной помощи.

Ее слова цитирует DW, передает "Европейская правда".

Как передает издание, выступая перед журналистами перед началом конференции, Бербок заявила, что санкции против союзников Асада, которые "совершили серьезные преступления" во время гражданской войны в Сирии, должны оставаться в силе.

Также она объявила о выделении средств на продукты питания, приюты для чрезвычайных ситуаций и медицинскую помощь.

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"Сирийцы сейчас нуждаются в быстрых дивидендах от перехода власти, и мы продолжаем помогать тем в Сирии, кто не имеет ничего, как мы делали это все годы гражданской войны, мы выделим еще 50 млн евро на продукты питания, убежища для чрезвычайных ситуаций и медицинскую помощь", – сказала Барбок.

Отметим, 3 января во время визита в Сирию Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барропосетили печально известную тюрьму пыток Седная, в которой режим Башара Асада замучил до смерти много заключенных.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Бербок и Барро в ходе своего визита в Дамаск передадут послание новым властям Сирии от ЕС.