Очільник МЗС Туреччини та Лавров обговорили Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову зі своїм російським "колегою" Сергєєм Лавровим, під час якої вони, зокрема, обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє TRT Haber із посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах, передає "Європейська правда".

Як розповів турецький мовник, Фідан провів телефонну розмову з Лавровим, під час якої вони обговорили розвиток подій в Сирії, енергетичну безпеку та ситуацію в Україні.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:25. У МЗС Росії заявили, що Фідан та Лавров "обмінялися думками про міжнародні та регіональні проблеми, в тому числі в контексті ситуації навколо України".

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У заяві зазначено, що вони звернули "особливу увагу" на "необхідності не допустити дій, спрямованих на створення ризиків для забезпечення енергетичної безпеки".

Також вони обговорили "подальші кроки на підтримку сирійського врегулювання шляхом організації інклюзивного національного діалогу за участю всіх політичних та етноконфесійних сил Сирії та всіх "зовнішніх гравців", здатних сприяти пошуку відповідних домовленостей".

Зазначимо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган впродовж останніх місяців кілька разів спілкувався із очільником Кремля Владіміром Путіним. Зокрема наприкінці листопада, а також на початку грудня.

А раніше турецький президент дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.