Глава МИД Турции и Лавров обсудили Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим российским "коллегой" Сергеем Лавровым, во время которого они, в частности, обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах, передает "Европейская правда".

Как рассказал турецкий вещатель, Фидан провел телефонный разговор с Лавровым, во время которого они обсудили развитие событий в Сирии, энергетическую безопасность и ситуацию в Украине.

ДОПОЛНЕНО В 11:25. В МИД России заявили, что Фидан и Лавров "обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины".

Реклама:

В заявлении указано, что они обратили "особое внимание" на "необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности".

Также они обсудили "дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования путём организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех „внешних игроков", способных содействовать поиску соответствующих договорённостей".

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение последних месяцев несколько раз общался с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности в конце ноября, а также в начале декабря.

А ранее турецкий президент дал понять, что не поддерживает решение США разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.