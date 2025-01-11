ЗМІ: Данія надіслала команді Трампа приватні повідомлення щодо Гренландії

Нещодавно Данія надіслала команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

Про це повідомили виданню Axios два джерела, обізнані з цим питанням, пише "Європейська правда".

Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією – найбільшим островом у світі – необхідний для національної безпеки США на тлі загроз від Росії і Китаю. Цього тижня його син відвідав острів.

Натомість уряд Данії хоче переконати Трампа, в тому числі за допомогою повідомлень, переданих його радникам цього тижня, що його занепокоєння з приводу безпеки можна вирішити, не приєднуючи Гренландію до США.

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Джерела повідомили, що данський уряд хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США і звернувся до членів команди Трампа за роз'ясненнями щодо того, що саме новообраний президент мав на увазі у своїх коментарях на початку цього тижня.

У повідомленнях, переданих команді Трампа, данський уряд чітко дав зрозуміти, що Гренландія не продається, але висловив готовність обговорити будь-який інший запит США щодо острова, повідомили джерела.

США вже мають військову базу на Гренландії та угоду з Данією від 1951 року про захист острова, в рамках якої можна легко обговорити збільшення американського контингенту.

Данські офіційні особи вже заявили, що розглядають подальші заходи щодо збільшення інвестицій у військову інфраструктуру і можливості в Гренландії, консультуючись з гренландським урядом.

Трамп раніше відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією, назвавши це питанням національної безпеки США.

Премʼєрка Данії Метте Фредеріксен після цього наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.

Прем'єр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.

Більше про це читайте у статті "Зробити Америку ще більшою".