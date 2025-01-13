Дания готова обсудить с администрацией Трампа безопасность в Арктике

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что у США есть интересы в сфере безопасности в Арктике, а потому страна готова обсудить их с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Иерусалиме, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявил Расмуссен, Дания признает, что Соединенные Штаты есть интересы в сфере безопасности в Арктике.

"Мы согласны с тем, что американцы имеют определенные опасения по поводу ситуации с безопасностью в Арктике, которые мы разделяем, и поэтому в тесном сотрудничестве с Гренландией мы готовы продолжить переговоры с новым президентом США, чтобы обеспечить законные американские интересы", – заверил он.

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Отметим, Дания, которая контролирует безопасность в Гренландии и вокруг нее, 18 декабря, предупредила о повышенном риске военной конфронтации в Арктике, вызванном агрессивным и угрожающим поведением России.

А недавно СМИ узнали, что Дания направила команде новоизбранного президента США Дональда Трампа частные сообщения, в которых выразила готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

Заметим, в течение последних недель Трамп отказывался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией, назвав это вопросом национальной безопасности США.

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