Данія попередила про зростання ризику військової конфронтації в Арктиці через агресію Росії

Данія, яка контролює безпеку в Гренландії і навколо неї, в середу, 18 грудня, попередила про підвищений ризик військової конфронтації в Арктиці, спричинений агресивною і загрозливою поведінкою Росії.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на доповідь Данської розвідувальної служби, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, у щорічній доповіді Данської розвідувальної служби зазначається, що напруженість у сфері безпеки поширюється на Арктику, а Росія застосовує більш ризикований підхід і зводить до мінімуму міжнародне співробітництво.

"Росія надає пріоритет цьому регіону і демонструватиме силу через агресивну і загрозливу поведінку, що спричинить більший ризик ескалації, ніж раніше спостерігався в Арктиці", – йдеться у звіті.

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Зазначимо, Арктика має важливе військово-стратегічне значення як зона розгортання ядерних підводних човнів, які можуть сховатися під льодом і в разі конфлікту завдати удару по більшій частині Північної Америки, Європи і Росії.

Маршрут через Північний полюс також є найкоротшим шляхом між Північною Америкою і Росією.

Нещодавно повідомляли, що Німеччина планує в майбутньому бути більш залученою в Арктиці і, серед іншого, відповісти на агресивну поведінку Росії в цьому регіоні.

У листопаді Сполучені Штати заявили, що уважно спостерігають за активізацією співпраці між Росією і Китаєм в Арктиці, і що деякі з їхніх нещодавніх кроків у військовій співпраці в регіоні надсилають "тривожні сигнали".

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