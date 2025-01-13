Умєров прибув до Британії для обговорення планів співпраці у 2025 році

Глава Міноборони Рустем Умєров повідомив про свою зустріч з британським колегою Джоном Гілі під час робочого візиту до Британії.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

За його словами, основною темою переговорів з Гілі стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.

"Велика Британія підтвердила свою готовність забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України як на полі бою, так і на міжнародній арені.

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Очікуємо на посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників у цьому році", – написав Умєров.

За його словами, окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

"Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", розповів Умєров.

Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань України, яка минулого тижня проходила на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.

Також на "Рамштайні" президент Володимир Зеленський закликав учасників до більшого залучення у виробництво дронів в Україні, а також до укладання двосторонніх безпекових угод з Україною.