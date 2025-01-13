Умеров прибыл в Британию для обсуждения планов сотрудничества в 2025 году

Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил о своей встрече с британским коллегой Джоном Хили во время рабочего визита в Британию.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

По его словам, основной темой переговоров с Хили стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности.

"Великобритания подтвердила свою готовность обеспечивать постоянную и всестороннюю поддержку для укрепления позиций Украины как на поле боя, так и на международной арене.

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Ожидаем усиления военной, политической и экономической помощи от британских союзников в этом году", – написал Умеров.

По его словам, отдельное внимание во время встречи уделили развитию украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия", рассказал Умеров.

Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам Украины, которая на прошлой неделе проходила на авиабазе "Рамштайн" в Германии, утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года.

Также на "Рамштайне" президент Владимир Зеленский призвал участников к большему привлечению в производство дронов в Украине, а также к заключению двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.