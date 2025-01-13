В Словакии школьник с украинской символикой демонстративно не пожал руку президенту

В Словакии школьник, который получал в президентском дворце награду за призовое место на математической олимпиаде, отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини.

Видео его поступка распространяют в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Школьник Симон Оманик получал награду за бронзовую медаль на центральноевропейской математической олимпиаде из рук министра образования Томаша Друкера.

Когда министр предложил Оманику пожать руку стоявшему рядом президенту Пеллегрини, тот отказался – хотя президент уже протянул руку для рукопожатия. После этого неловкого момента Оманик, Друкер и Пеллегрини сделали совместное фото.

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Словацкие СМИ пока не дают подробную информацию, почему Оманик, ученик гимназии в Братиславе, демонстративно отказался от рукопожатия с Пеллегрини. Однако на видео видно, что на пиджаке у школьника была большая лента в цветах украинского флага.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL – Jakub Bajzath (@BajzathJakub) January 13, 2025

На прошлой неделе Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа.

А в декабре Пеллегрини допустил, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.