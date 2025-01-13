Рютте вважає, що ЄС має залучати оборонні компанії НАТО з-за своїх меж

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Європейський Союз не створювати бар'єрів, які б заважали компаніям з країн Альянсу, що не входять до ЄС, брати участь в його оборонно-промисловому розвитку.

Про це він сказав під час засідання комітету Європейського парламенту в понеділок, 13 січня, повідомляє "Європейська правда".

Рютте заявив, що вітає представлену у 2024 році першу стратегію ЄС із розвитку оборонної промисловості, але закликав до обережності.

"Ми повинні уникати створення нових бар'єрів між членами Альянсу, які лише збільшують витрати, ускладнюють виробництво і перешкоджають інноваціям", – заявив він.

Реклама:

За словами генсека, залучення країн, які не є членами ЄС, до оборонно-промислової діяльності ЄС є "життєво важливим для безпеки Європи", а "трансатлантична оборонно-промислова співпраця робить нас усіх сильнішими".

"Тоді як Росія, Китай, Північна Корея і Іран збільшують свою оборонно-промислову співпрацю до безпрецедентних рівнів, встановлювати нові бар'єри між союзниками було б актом самопошкодження", – вважає Рютте.

Хоча більшість країн Євросоюзу є членами НАТО, деякі з ключових членів військового альянсу, зокрема США, Велика Британія і Туреччина, не є членами ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія у 2024 році запропонувала витратити 1,5 мільярда євро на стимулювання країн до спільних оборонних закупівель у європейських компаній.

Країни ЄС ще не дійшли згоди щодо того, яка частина коштів має бути зарезервована для компаній ЄС.

Тим часом глава Євроради Антоніу Кошта надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальний саміт 3 лютого неподалік від Брюсселя, що буде присвячений темі європейської оборони.