Рютте считает, что ЕС должен привлекать оборонные компании НАТО из-за своих пределов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европейский Союз не создавать барьеров, которые бы мешали компаниям из стран Альянса, не входящих в ЕС, участвовать в его оборонно-промышленном развитии.

Об этом он сказал во время заседания комитета Европейского парламента в понедельник, 13 января, сообщает "Европейская правда".

Рютте заявил, что приветствует представленную в 2024 году первую стратегию ЕС по развитию оборонной промышленности, но призвал к осторожности.

"Мы должны избегать создания новых барьеров между членами Альянса, которые только увеличивают расходы, усложняют производство и препятствуют инновациям", – заявил он.

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По словам генсека, привлечение стран, не являющихся членами ЕС, к оборонно-промышленной деятельности ЕС является "жизненно важным для безопасности Европы", а "трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество делает нас всех сильнее".

"В то время как Россия, Китай, Северная Корея и Иран увеличивают свое оборонно-промышленное сотрудничество до беспрецедентных уровней, устанавливать новые барьеры между союзниками было бы актом самоповреждения", – считает Рютте.

Хотя большинство стран Евросоюза являются членами НАТО, некоторые из ключевых членов военного альянса, в частности США, Великобритания и Турция, не являются членами ЕС.

Напомним, Европейская комиссия в 2024 году предложила потратить 1,5 миллиарда евро на стимулирование стран к совместным оборонным закупкам у европейских компаний.

Страны ЕС еще не пришли к согласию относительно того, какая часть средств должна быть зарезервирована для компаний ЕС.

Тем временем глава Евросовета Антониу Кошта направил лидерам государств-членов ЕС приглашение на неформальный саммит 3 февраля неподалеку от Брюсселя, который будет посвящен теме европейской обороны.