Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил в понедельник, что страна стремится укрепить свои оборонные и горнодобывающие связи с Соединенными Штатами, но на своих условиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Эгеде сказал на пресс-конференции в Нууку в понедельник, его цитирует агентство Reuters.

Эгеде заявил, что его правительство ищет пути сотрудничества с Соединенными Штатами, и что он готов начать диалог с новой администрацией Трампа. Но он подчеркнул, что именно его кабинет будет решать, как это будет происходить.

"Независимость Гренландии – это дело Гренландии, в том числе и по использованию ее земли, поэтому именно Гренландия будет решать, к какому соглашению мы должны прийти", – сказал он.

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Эгеде созвал лидеров политических партий Гренландии на встречу в столице Нуук, чтобы обсудить коллективный подход к интересам США.

"Это впервые, когда к Гренландии прислушиваются с таким вниманием. Мы должны быть спокойными, воспользоваться ситуацией и держаться вместе", – сказал он.

Хотя на прошлой неделе Трамп не исключал потенциального использования военных или экономических средств для получения контроля над Гренландией, избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в воскресенье на телеканале Fox News, отверг возможность использования военной силы.

"Это вызвало беспокойство, когда мы впервые это услышали. Но вице-президент вчера сказал, что они не заинтересованы в использовании оружия. Мы заинтересованы в сотрудничестве", – сказал Эгеде.

Трамп, который вступит в должность 20 января, на прошлой неделе вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова. Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью".

Больше об этом читайте в статье "Сделать Америку еще больше".