Після втручання Маска в політику Британії ставлення британців до нього погіршилось
Переважна більшість громадян Великої Британії негативно ставляться до Ілона Маска, причому кількість його противників зросла після втручання в британську політику та закликів до відставки премʼєр-міністра.
Про це свідчить опубліковане в понеділок, 13 січня, опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда".
За даними останнього опитування, наразі 71% британців ставляться до Ілона Маска негативно. Це на сім відсоткових пунктів більше, ніж у листопаді 2024 року, коли відбулось попереднє опитування.
Серед іншого, "дуже негативне" ставлення до Маска виявили 55% респондентів – на 14 пунктів більше, ніж у листопаді.
Лише 20% опитаних британців позитивно ставляться до власника X (Twitter). Це перебуває в межах похибки попереднього опитування (тоді таких було 18%).
У розрізі політичних партій лише прихильники крайньої правої Reform UK (яку Ілон Маск публічно підтримав) ставляться до нього позитивно – так сказав 51% опитаних із них (у листопаді 2024-го було 54%).
Водночас навіть серед виборців Reform UK суттєво зріс відсоток тих, хто негативно ставиться до Маска – з 24% до 41%.
Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.
За інформацією ЗМІ, Ілон Маск проводив приватні обговорення з союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.
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