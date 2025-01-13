Після втручання Маска в політику Британії ставлення британців до нього погіршилось

Переважна більшість громадян Великої Британії негативно ставляться до Ілона Маска, причому кількість його противників зросла після втручання в британську політику та закликів до відставки премʼєр-міністра.

Про це свідчить опубліковане в понеділок, 13 січня, опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда".

За даними останнього опитування, наразі 71% британців ставляться до Ілона Маска негативно. Це на сім відсоткових пунктів більше, ніж у листопаді 2024 року, коли відбулось попереднє опитування.

Серед іншого, "дуже негативне" ставлення до Маска виявили 55% респондентів – на 14 пунктів більше, ніж у листопаді.

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Лише 20% опитаних британців позитивно ставляться до власника X (Twitter). Це перебуває в межах похибки попереднього опитування (тоді таких було 18%).

У розрізі політичних партій лише прихильники крайньої правої Reform UK (яку Ілон Маск публічно підтримав) ставляться до нього позитивно – так сказав 51% опитаних із них (у листопаді 2024-го було 54%).

Водночас навіть серед виборців Reform UK суттєво зріс відсоток тих, хто негативно ставиться до Маска – з 24% до 41%.

Нагадаємо, в останні тижні Ілон Маск активно коментує політичну ситуацію в європейських країнах і прямо закликає до відставки глав урядів Великої Британії та Німеччини.

За інформацією ЗМІ, Ілон Маск проводив приватні обговорення з союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

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