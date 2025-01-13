После вмешательства Маска в политику Британии отношение британцев к нему ухудшилось

Подавляющее большинство граждан Великобритании негативно относятся к Илону Маску, причем количество его противников возросло после вмешательства в британскую политику и призывов к отставке премьер-министра.

Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник, 13 января, опрос YouGov, сообщает "Европейская правда".

По данным последнего опроса, сейчас 71% британцев относятся к Илону Маску негативно. Это на семь процентных пунктов больше, чем в ноябре 2024 года, когда состоялся предыдущий опрос.

Среди прочего, "очень негативное" отношение к Маску обнаружили 55% респондентов – на 14 пунктов больше, чем в ноябре.

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Только 20% опрошенных британцев положительно относятся к владельцу X (Twitter). Это находится в пределах погрешности предыдущего опроса (тогда таких было 18%).

В разрезе политических партий только сторонники крайне правой Reform UK (которую Илон Маск публично поддержал) относятся к нему положительно – так сказал 51% опрошенных из них (в ноябре 2024-го было 54%).

В то же время даже среди избирателей Reform UK существенно вырос процент тех, кто негативно относится к Маску – с 24% до 41%.

Напомним, в последние недели Илон Маск активно комментирует политическую ситуацию в европейских странах и прямо призывает к отставке глав правительств Великобритании и Германии.

По информации СМИ, Илон Маск проводил частные обсуждения с союзниками по устранению премьер-министра Британии Кира Стармера с его должности до следующих выборов.

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