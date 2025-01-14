У п'яти провінціях Туреччини провели антитерористичні операції

У п'яти провінціях Туреччині підрозділи сил безпеки країни провели антитерористичні операції та затримали підозрюваних у зв'язках з організаціями FETÖ та ІДІЛ.

Про це повідомив телеканал CNN Türk, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, 19 підозрюваних були затримані в ході операції, організованої проти FETÖ.

Одночасно було проведено операції за адресами в Стамбулі, Сівасі, Зонгулдаку, Коджаелі та Анкарі.

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Зазначається, що під час обшуків за вказаними адресами вилучено численні цифрові матеріали та документацію, які доводять співпрацю з FETÖ.

Відтак підозрюваних доставили до поліцейської дільниці для проведення процесуальних дій.

Як відомо, влада Туреччини обвинувачує FETÖ та її лідера Фетхуллаха Гюлена, котрий перебував у добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. У жовтні Гюлен помер у США на 83-му році життя.

Турецька влада вважає, що військовий переворот надихнув Гюлен, а організувала – середня ланка турецької армії. Тоді військові захоплювали бойові літаки, вертольоти й танки та намагалися взяти під контроль ключові державні установи. Загинули близько 250 людей, сотні - дістали поранення.

Прокуратура Туреччини вимагала для ісламського проповідника покарання у вигляді 3623 довічних ув’язнень. Сам Гюлен і рух "Хізмет" свою причетність заперечували.