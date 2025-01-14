В пяти провинциях Турции провели антитеррористические операции

В пяти провинциях Турции подразделения сил безопасности страны провели антитеррористические операции и задержали подозреваемых в связях с организациями FETÖ и ИГИЛ.

Об этом сообщил телеканал CNN Türk, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, 19 подозреваемых были задержаны в ходе операции, организованной против FETÖ.

Одновременно были проведены операции по адресам в Стамбуле, Сивасе, Зонгулдаке, Коджаэли и Анкаре.

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Отмечается, что во время обысков по указанным адресам изъяты многочисленные цифровые материалы и документация, которые доказывают сотрудничество с FETÖ.

Затем подозреваемых доставили в полицейский участок для проведения процессуальных действий.

Как известно, власти Турции обвиняют FETÖ и ее лидера Фетхуллаха Гюлена, который находился в добровольном изгнании в США, в организации путча 15 июля 2016 года. В октябре Гюлен умер в США на 83-м году жизни.

Турецкие власти считают, что военный переворот вдохновил Гюлен, а организовало – среднее звено турецкой армии. Тогда военные захватывали боевые самолеты, вертолеты и танки и пытались взять под контроль ключевые государственные учреждения. Погибли около 250 человек, сотни - получили ранения.

Прокуратура Турции требовала для исламского проповедника наказания в виде 3623 пожизненных заключений. Сам Гюлен и движение "Хизмет" свою причастность отрицали.