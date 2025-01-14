Німецька "подруга Путіна" обурена пропозиціями нової допомоги Україні

Сара Вагенкнехт, голова ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт застерегла інші партії від ухвалення рішення про додаткову військову допомогу Україні перед федеральними виборами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За її словами, Альянс Сари Вагенкнехт використає вибори як голосування щодо подальших поставок зброї в Україну.

"Це обурливо, що ХДС, "Зелені", частина СДПН і "Вільні демократи" хочуть створити факти всього за кілька днів до федеральних виборів", – заявила Вагенкнехт.

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Федеральний міністр оборони Борис Пісторіус належить до уряду, який не має підтримки більшості, поскаржилася Вагенкнехт. Він повинен "бути стриманішим під час поїздок за кордон і не обіцяти нових поставок зброї".

На її думку, це неповага до німецьких виборців.

Минулого тижня журнал Spiegel повідомив, що міністерка закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус наполягали на наданні Україні зброї на суму близько 3 мільярдів євро напередодні виборів, але Шольц заблокував цю пропозицію.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спростував повідомлення ЗМІ про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро, але визнав, що рішення ще не ухвалено.