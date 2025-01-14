Немецкая "подруга Путина" возмущена предложениями новой помощи Украине

Сара Вагенкнехт, глава ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт предостерегла другие партии от принятия решения о дополнительной военной помощи Украине перед федеральными выборами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По ее словам, Альянс Сары Вагенкнехт использует выборы как голосование по дальнейшим поставкам оружия в Украину.

"Это возмутительно, что ХДС, "Зеленые", часть СДПГ и "Свободные демократы" хотят создать факты всего за несколько дней до федеральных выборов", – заявила Вагенкнехт.

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Федеральный министр обороны Борис Писториус принадлежит к правительству, которое не имеет поддержки большинства, пожаловалась Вагенкнехт. Он должен "быть более сдержанным во время поездок за границу и не обещать новых поставок оружия".

По ее мнению, это неуважение к немецким избирателям.

На прошлой неделе журнал Spiegel сообщил, что министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус настаивали на предоставлении Украине оружия на сумму около 3 миллиардов евро накануне выборов, но Шольц заблокировал это предложение.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщения СМИ о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро, но признал, что решение еще не принято.