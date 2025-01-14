Пісторіус про допомогу Україні на 3 млрд євро: стоїть питання коштів, яких ще немає

Німецький уряд підготував усе необхідне для додаткової військової допомоги для України на 3 млрд євро, але всередині нього все ще тривають перемовини щодо фінансування.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві 14 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Пісторіус підкреслив, що всередині уряду триває робота над підготовкою допомоги Україні на 3 млрд євро.

"Щодо пакета допомоги на 3 млрд, ми підготували все, що треба, але ми досі в процесі перемовин всередині уряду, тому що все ще стоїть питання коштів, яких ще немає, тому що досі немає бюджету. Це всього лише фіскальна проблема в уряді. Ми працюємо над цим і я зберігаю оптимізм, що ми знайдемо рішення", – сказав він.

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Міністр наголосив, що частина демократичних партій Німеччини продемонстрували бажання робити кроки в цьому напрямку.

Він також запевнив, що незалежно від того, який уряд очолить країну після виборів 23 лютого, німецька підтримка України залишиться "надійною, непохитною, відданою й енергійною".

Раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Згодом Пісторіус спростував повідомлення про те, що Шольц нібито блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд євро.