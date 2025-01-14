Писториус о помощи Украине на 3 млрд евро: стоит вопрос средств, которых еще нет

Немецкое правительство подготовило все необходимое для дополнительной военной помощи для Украины на 3 млрд евро, но внутри него все еще продолжаются переговоры по финансированию.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 14 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Писториус подчеркнул, что внутри правительства продолжается работа над подготовкой помощи Украине на 3 млрд евро.

"Относительно пакета помощи на 3 млрд, мы подготовили все, что надо, но мы до сих пор в процессе переговоров внутри правительства, потому что все еще стоит вопрос средств, которых еще нет, потому что до сих пор нет бюджета. Это всего лишь фискальная проблема в правительстве. Мы работаем над этим и я сохраняю оптимизм, что мы найдем решение", – сказал он.

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Министр подчеркнул, что часть демократических партий Германии продемонстрировали желание делать шаги в этом направлении.

Он также заверил, что независимо от того, какое правительство возглавит страну после выборов 23 февраля, немецкая поддержка Украины останется "надежной, непоколебимой, преданной и энергичной".

Ранее издание Spiegel сообщило, якобы внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро.

Впоследствии Писториус опроверг сообщения о том, что Шольц якобы блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро.