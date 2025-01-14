Словацький посланець в Москві побазікав з Лавровим про війну в Україні

Віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко, який поїхав на чолі делегації до Москви, зустрілась із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у вівторок, 14 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в російському МЗС.

Під час зустрічі Данко та Лавров, як зазначається, обговорили "перспективи двостороннього співробітництва" та провели "зацікавлений обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного".

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МЗС Росії запевняє, що Лавров "розʼяснив" словацькому політику причини "конфлікту" та традиційно звинуватив Захід у "накачуванні київського режиму озброєнням".

12 січня група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної Словацької національної партії Андреєм Данко вирушили у кількаденну поїздку до Росії, де вони говорять зокрема про продовження постачання російського газу після того, як його транзит через Україну став неможливим.

Анонсуючи поїздку до Росії, Данко заявив, що "вважатиме за честь" можливість виступити в Державній думі РФ.

Поїздка словацьких депутатів відбувається у продовження скандального візиту до Москви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо, який там зустрівся з очільником держави-агресора Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди".