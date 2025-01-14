Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, который поехал во главе делегации в Москву, встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 14 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в российском МИД.

Во время встречи Данко и Лавров, как отмечается, обсудили "перспективы двустороннего сотрудничества" и провели "заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня".

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МИД России уверяет, что Лавров "разъяснил" словацкому политику причины "конфликта" и традиционно обвинил Запад в "накачивании киевского режима вооружением".

12 января группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической Словацкой национальной партии Андреем Данко отправились в многодневную поездку в Россию, где они говорят в частности о продолжении поставок российского газа после того, как его транзит через Украину стал невозможным.

Анонсируя поездку в Россию, Данко заявил, что "сочтет за честь" возможность выступить в Государственной думе РФ.

Поездка словацких депутатов происходит в продолжение скандального визита в Москву премьера Словакии Роберта Фицо, который там встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".