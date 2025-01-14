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Принцеса Уельська заявила, що перебуває в ремісії після лікування від раку

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Новини — Вівторок, 14 січня 2025, 19:26 — Олег Павлюк

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що перебуває у стадії ремісії після того, як з початку року почала лікування від раку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Свою заяву принцеса Кейт зробила під час відвідування лікарні, де отримувала хімієтерапію, аби подякувати її працівникам за "винятковий" догляд.

"Я відчуваю полегшення від того, що зараз перебуваю в ремісії, і я продовжую зосереджуватися на одужанні. Кожен, кому поставили діагноз "рак", знає, що потрібен час, щоб пристосуватися до нового життя", – додала вона.

Принцеса Уельська також подякувала своїм шанувальникам за постійну підтримку.

Ще в лютому 2024 року Кейт Міддлтон потрапила до лікарні для операції. Після цього принцеса Уельська заявила, що перебуває на ранніх стадіях лікування раку.

Уперше на публіці після початку хімієтерапії вона з'явилась у червні, а у вересні – повідомила, що завершила курс лікування.

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