Принцеса Уельська заявила, що перебуває в ремісії після лікування від раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що перебуває у стадії ремісії після того, як з початку року почала лікування від раку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Свою заяву принцеса Кейт зробила під час відвідування лікарні, де отримувала хімієтерапію, аби подякувати її працівникам за "винятковий" догляд.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi

