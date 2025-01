Принцесса Уэльская заявила, что находится в ремиссии после лечения от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится в стадии ремиссии после того, как с начала года начала лечение от рака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Свое заявление принцесса Кейт сделала во время посещения больницы, где получала химиотерапию, чтобы поблагодарить ее работников за "исключительный" уход.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi

Реклама: