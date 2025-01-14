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Принцесса Уэльская заявила, что находится в ремиссии после лечения от рака

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Новости — Вторник, 14 января 2025, 19:26 — Олег Павлюк

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится в стадии ремиссии после того, как с начала года начала лечение от рака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Свое заявление принцесса Кейт сделала во время посещения больницы, где получала химиотерапию, чтобы поблагодарить ее работников за "исключительный" уход.

"Я чувствую облегчение от того, что сейчас нахожусь в ремиссии, и я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз "рак", знает, что нужно время, чтобы приспособиться к новой жизни", – добавила она.

Принцесса Уэльская также поблагодарила своих поклонников за постоянную поддержку.

Еще в феврале 2024 года Кейт Миддлтон попала в больницу для операции. После этого принцесса Уэльская заявила, что находится на ранних стадиях лечения рака.

Впервые на публике после начала химиотерапии она появилась в июне, а в сентябре – сообщила, что завершила курс лечения.

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Великобритания ЕвроЖизнь
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