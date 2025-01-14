Принцесса Уэльская заявила, что находится в ремиссии после лечения от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится в стадии ремиссии после того, как с начала года начала лечение от рака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Свое заявление принцесса Кейт сделала во время посещения больницы, где получала химиотерапию, чтобы поблагодарить ее работников за "исключительный" уход.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi Реклама: January 14, 2025

"Я чувствую облегчение от того, что сейчас нахожусь в ремиссии, и я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз "рак", знает, что нужно время, чтобы приспособиться к новой жизни", – добавила она.

Принцесса Уэльская также поблагодарила своих поклонников за постоянную поддержку.

Еще в феврале 2024 года Кейт Миддлтон попала в больницу для операции. После этого принцесса Уэльская заявила, что находится на ранних стадиях лечения рака.

Впервые на публике после начала химиотерапии она появилась в июне, а в сентябре – сообщила, что завершила курс лечения.