Новый пакет военной поддержки от Эстонии поступит в первой половине года

Следующий пакет военной помощи от Эстонии прибудет в Украину в первой половине текущего года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, его заявление приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что Эстония пообещала предоставлять Украине ежегодную военную поддержку в размере 0,25% ВВП.

"А следующий пакет придет уже в первой половине этого года", – сказал министр на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве во вторник.

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Он подчеркнул, что Эстония в расчете на душу населения предоставила одну из самых сильных поддержек Украине на военном, а также на гуманитарном уровне.

Также он отметил необходимость поддержать украинцев, чтобы у Украины была сильная позиция.

"На основе сильной позиции может быть достигнут справедливый и прочный мир", – сказал Тсахкна.

Напомним, в ноябре правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.

Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.