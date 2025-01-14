Новый пакет военной поддержки от Эстонии поступит в первой половине года
Следующий пакет военной помощи от Эстонии прибудет в Украину в первой половине текущего года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, его заявление приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".
Он напомнил, что Эстония пообещала предоставлять Украине ежегодную военную поддержку в размере 0,25% ВВП.
"А следующий пакет придет уже в первой половине этого года", – сказал министр на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве во вторник.
Он подчеркнул, что Эстония в расчете на душу населения предоставила одну из самых сильных поддержек Украине на военном, а также на гуманитарном уровне.
Также он отметил необходимость поддержать украинцев, чтобы у Украины была сильная позиция.
"На основе сильной позиции может быть достигнут справедливый и прочный мир", – сказал Тсахкна.
Напомним, в ноябре правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.
Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.