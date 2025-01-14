Нідерланди обіцяють відповісти Венесуелі на обмеження роботи посольства

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп висловив обурення рішенням Венесуели обмежити роботу нідерландських дипломатів у країні через критику режиму Ніколаса Мадуро.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Режим у Каракасі у вівторок, 14 січня, оголосив про обмеження чисельності посольств Нідерландів, Франції та Італії до трьох, а також про обовʼязковий письмовий дозвіл для дипломатів цих країн, якщо вони вирішать поїхати за 40 кілометрів від столиці.

До цього у Венесуелі працювали шість нідерландських дипломатів, включно з послом.

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У відповідь глава МЗС Нідерландів оголосив про виклик тимчасового повіреного у справах Венесуели та назвав дії цієї держави ескалацією, яка ще більше ускладнює діалог.

"Ми зараз розглядаємо, зокрема й разом з партнерами з ЄС, якими будуть дії у відповідь. Ми шкодуємо про цей крок. Ми розглянемо разом з нашими партнерами з ЄС, що це означає для відносин", – додав Вельдкамп.

Нідерланди, як і більшість західних держав, розкритикували фарс із "виборами президента" Венесуели в липні 2024 року, де через непрозорий підрахунок голосів заявив про свою перемогу Ніколас Мадуро.

Опозиція країни заявила, що переміг її кандидат Едмундо Гонсалес, а її прихильники виходили на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

США та Європейський Союз підтверджували, що не визнають легітимності Мадуро.