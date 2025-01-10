ЄС продовжив і розширив санкції проти Венесуели через дії режиму Мадуро

Рада Європейського Союзу в пʼятницю, 10 січня, ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти Венесуели у звʼязку із ситуацією в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради ЄС.

Обмежувальні заходи Європейського Союзу проти Венесуели були продовжені до 10 січня 2026 року.

Рада ЄС також поновила обмеження на в'їзд чотирьох людей, які були тимчасово призупинені у травні 2024 року з метою сприяння демократичми виборам у Венесуелі.

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"Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію та верховенство права, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, що тривають", – ідеться в повідомленні.

Додатково Рада Євросоюзу оголосила про обмежувальні заходи проти ще 15 людей – членів Національної виборчої ради Венесуели, судової влади та сил безпеки.

ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо Венесуели в листопаді 2017 року. Вони охоплюють ембарго на постачання зброї та засобів для внутрішніх репресій, а також заборону на в'їзд і заморожування активів людей, внесених до списку.

Про нові санкції стало відомо в день, коли у Венесуелі відбулась офіційна "інавгурація" Мадуро на посаду президента країни.

Нагадаємо, у Венесуелі офіційно проголосили переможцем президентських виборів, які відбулись у липні 2024 року, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року.

Опозиція країни заявляє, що переміг її кандидат Едмундо Гонсалес. Після виборів його прихильники вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

США та Європейський Союз раніше заявили, що не визнають легітимності Мадуро.