Нидерланды обещают ответить Венесуэле на ограничение работы посольства

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп выразил возмущение решением Венесуэлы ограничить работу нидерландских дипломатов в стране из-за критики режима Николаса Мадуро.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Режим в Каракасе во вторник, 14 января, объявил об ограничении численности посольств Нидерландов, Франции и Италии до трех, а также об обязательном письменном разрешении для дипломатов этих стран, если они решат поехать за 40 километров от столицы.

До этого в Венесуэле работали шесть нидерландских дипломатов, включая посла.

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В ответ глава МИД Нидерландов объявил о вызове временного поверенного в делах Венесуэлы и назвал действия этого государства эскалацией, которая еще больше усложняет диалог.

"Мы сейчас рассматриваем, в том числе и вместе с партнерами из ЕС, какими будут ответные действия. Мы сожалеем об этом шаге. Мы рассмотрим вместе с нашими партнерами из ЕС, что это означает для отношений", – добавил Вельдкамп.

Нидерланды, как и большинство западных государств, раскритиковали фарс с "выборами президента" Венесуэлы в июле 2024 года, где из-за непрозрачного подсчета голосов заявил о своей победе Николас Мадуро.

Оппозиция страны заявила, что победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес, а ее сторонники выходили на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

США и Европейский Союз подтверждали, что не признают легитимности Мадуро.