США, Південна Корея та Японія провели навчання ВПС із пусками авіабомб

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія у середу, 15 січня, провели спільні повітряні навчання за участю щонайменше одного бомбардувальника B-1B.

Про це із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Південної Кореї пише Yonhap, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ці навчання пройшли після нещодавніх запусків Північною Кореєю гіперзвукових балістичних ракет і ракет малої дальності.

У тристоронніх навчаннях також брали участь південнокорейські винищувачі F-15K і японські винищувачі F-2. Востаннє три сторони проводили такі навчання в листопаді 2024 року.

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Останні навчання були проведені з метою посилення їхніх спільних можливостей стримування і реагування на еволюцію ядерних і ракетних загроз з боку Пхеньяна, таких як заявлений запуск гіперзвукової балістичної ракети на початку цього місяця.

Як зазначається, додатково до тристоронніх навчань, ВПС Південної Кореї і США окремо провели того ж дня перші в цьому році спільні повітряні навчання з бойовою стрільбою, намагаючись зміцнити свою спільну обороноздатність.

Два винищувачі F-15K 11-го винищувального крила ВПС Південної Кореї і два штурмовики А-10 51-го винищувального крила ВПС США взяли участь у навчаннях з повітряної підтримки, в яких було застосовано близько 20 бомб MK-82.

Як відомо, Північна Корея запустила гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності 6 січня, а у вівторок, 14 січня, здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності.

Обидва ракетні випробування відбулися за кілька днів до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, призначеної на 20 січня.

На початку листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.