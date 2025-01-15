США, Южная Корея и Япония провели учения ВВС с пусками авиабомб

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония в среду, 15 января, провели совместные воздушные учения с участием по меньшей мере одного бомбардировщика B-1B.

Об этом со ссылкой на сообщение Министерства обороны Южной Кореи пишет Yonhap, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эти учения прошли после недавних запусков Северной Кореей гиперзвуковых баллистических ракет и ракет малой дальности.

В трехсторонних учениях также участвовали южнокорейские истребители F-15K и японские истребители F-2. Последний раз три стороны проводили такие учения в ноябре 2024 года.

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Последние учения были проведены с целью усиления их совместных возможностей сдерживания и реагирования на эволюцию ядерных и ракетных угроз со стороны Пхеньяна, таких как заявленный запуск гиперзвуковой баллистической ракеты в начале этого месяца.

Как отмечается, дополнительно к трехсторонним учениям, ВВС Южной Кореи и США отдельно провели в тот же день первые в этом году совместные воздушные учения с боевой стрельбой, пытаясь укрепить свою совместную обороноспособность.

Два истребителя F-15K 11-го истребительного крыла ВВС Южной Кореи и два штурмовика А-10 51-го истребительного крыла ВВС США приняли участие в учениях по воздушной поддержке, в которых было применено около 20 бомб MK-82.

Как известно, Северная Корея запустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности 6 января, а во вторник, 14 января, осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности.

Оба ракетных испытания состоялись за несколько дней до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января.

В начале ноября военные США и Южной Кореи провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.