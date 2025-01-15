У Польщі – значні перебої з рухом поїздів через небезпечну ожеледь

У Польщі близько сотні залізничних рейсів вирушили у дорогу із затримкою або скасувалися через ожеледь на дротах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Труднощі почалися ще з вечора вівторка через "крижаний дощ", що намерзає на дротах, і тривають досі, найскладніша ситуація – у східній частині країни, зокрема на лінії між Любліном і Варшавою.

За даними журналістів, станом на 7 годину ранку вирушили із затримкою або скасувалися близько 100 рейсів.

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З відхиленням від графіка відправились або прибули понад 570 рейсів, деякі поїзди затримались на майже три години.

Залізничні служби працюють над очищенням інфраструктури від ожеледі. На деяких гілках запустили дизельні локомотиви замість електричних.

Нагадаємо, на Різдво через несправність у системі зв'язку між поїздами та диспетчерами зупинився увесь залізничний рух у Норвегії.

У Німеччині офіційна статистика DB засвідчила, що понад третина поїздів далекого прямування запізнюються.