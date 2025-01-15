В Польше около сотни железнодорожных рейсов отправились в путь с задержкой или отменились из-за гололеда на проводах.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Трудности начались еще с вечера вторника из-за "ледяного дождя", который намерзает на проводах, и продолжаются до сих пор, самая сложная ситуация – в восточной части страны, в частности на линии между Люблином и Варшавой.

По данным журналистов, по состоянию на 7 часов утра отправились с задержкой или отменились около 100 рейсов.

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С отклонением от графика отправились или прибыли более 570 рейсов, некоторые поезда задержались почти на три часа.

Железнодорожные службы работают над очисткой инфраструктуры от гололеда. На некоторых ветках запустили дизельные локомотивы вместо электрических.

Напомним, на Рождество из-за неисправности в системе связи между поездами и диспетчерами остановилось все железнодорожное движение в Норвегии.

В Германии официальная статистика DB показала, что более трети поездов дальнего следования опаздывают.