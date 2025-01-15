У Польщі сподіваються, що візит Зеленського принесе "остаточний прорив" у питанні ексгумацій

Міністр спорту та туризму Польщі Славомір Нітрас висловив сподівання щодо того, що візит українського президента Володимира Зеленського принесе "остаточний прорив" у справі ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав під час інтерв’ю польському суспільному мовнику RMF24, передає "Європейська правда".

Як відомо, 15 січня Зеленський перебуває із візитом у Польщі.

"Я сподіваюся, що сьогоднішній візит Володимира Зеленського принесе остаточний прорив у справі Волині і ми зможемо розпочати ексгумації", – каже Нітрас.

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Він наголосив на важливості зустрічі двох сторін, які "орієнтовані на порозуміння, пошук рішення, а не на пошук власної вигоди, наприклад політичної".

"Я вірю, що попереду на нас чекає процес, до якого ми були близькі на початку війни, певна домовленість, пошук порозуміння. Ексгумації дуже важливі, це умова з нашого боку, яка взагалі не обговорювалася. І я вірю, що буде ексгумація і вибачення з боку українців за Волинь", – зазначив польський міністр.

Також він зазначив, що найвидатніший генетик у Польщі, який займається ексгумаціями, вже готується до поїздки в Україну навесні.

"Як тільки дозволять погодні умови, польські генетики поїдуть в Україну", – наголосив він.

Окрім цього, Нітрас додав, що у Варшаві також відбудеться зустріч президента України з кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської платформи" Рафалом Тшасковським.

Зазначимо, в середині грудня прем'єр Дональд Туск відвідав Львів, де заявив про прогрес в історичних питаннях у польсько-українських відносинах.

Варто зауважити, що цей візит Зеленського відбувається на тлі нещодавніх заяв польського прем’єра щодо "прориву" у справі ексгумацій жертв Волинської трагедії.

13 січня стало відомо, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків поляків, похованих у колишньому селі Пужники, що загинули у 1945 році.