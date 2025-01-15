В Польше надеются, что визит Зеленского принесет "окончательный прорыв" в вопросе эксгумаций

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас выразил надежду, что визит украинского президента Владимира Зеленского принесет "окончательный прорыв" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии.

Об этом он сказал во время интервью польскому общественному вещателю RMF24, передает "Европейская правда".

Как известно, 15 января Зеленский находится с визитом в Польше.

"Я надеюсь, что сегодняшний визит Владимира Зеленского принесет окончательный прорыв в деле Волыни и мы сможем начать эксгумации", – говорит Нитрас.

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Он отметил важность встречи двух сторон, которые "ориентированы на понимание, поиск решения, а не на поиск собственной выгоды, например политической".

"Я верю, что впереди нас ждет процесс, к которому мы были близки в начале войны, определенная договоренность, поиск взаимопонимания. Эксгумации очень важны, это условие с нашей стороны, которое вообще не обсуждалось. И я верю, что будут эксгумации и извинения со стороны украинцев за Волынь", – отметил польский министр.

Также он отметил, что самый выдающийся генетик в Польше, который занимается эксгумациями, уже готовится к поездке в Украину весной.

"Как только позволят погодные условия, польские генетики поедут в Украину", – подчеркнул он.

Кроме этого, Нитрас добавил, что в Варшаве также состоится встреча президента Украины с кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы" Рафалом Тшасковским.

Отметим, в середине декабря премьер-министр Дональд Туск посетил Львов, где заявил о прогрессе в исторических вопросах в польско-украинских отношениях.

Стоит отметить, что этот визит Зеленского происходит на фоне недавних заявлений польского премьера о "прорыве" в деле эксгумации жертв Волынской трагедии.

13 января стало известно, что в апреле на территории Тернопольской области начнется эксгумация останков поляков, похороненных в бывшем селе Пужники, погибших в 1945 году.