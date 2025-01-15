У найбільшому аеропорту Нідерландів через туман скасовують десятки рейсів

У головному аеропорту Нідерландів "Схіпхол", що є одним з найбільших європейських авіахабів, скасовують та відкладають десятки рейсів через густий туман.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Вранці 15 січня майже по всій території Нідерландів спостерігається густий туман, місцями видимість складає менш як 200 метрів. Такі умови можуть зберігатися до кінця ранку.

У зв’язку з погодою в аеропорту "Схіпхол", що поблизу Амстердама, скасовують десятки рейсів. Окремі рейси скасували і в аеропорту Ейндховена, а у Роттердамі аеропорт не повідомляв ні про які зміни.

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У Польщі за вечір вівторка і ранок 15 січня близько сотні залізничних рейсів вирушили у дорогу із затримкою або скасувалися через "крижаний дощ", що намерзає на дротах.

Нагадаємо, минулого тижня у найбільшому аеропорту Польщі виник хаос через збій з електропостачанням.