В крупнейшем аэропорту Нидерландов отменяют десятки рейсов из-за тумана

В главном аэропорту Нидерландов "Схипхол", который является одним из крупнейших европейских авиахабов, отменяют и откладывают десятки рейсов из-за густого тумана.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Утром 15 января почти по всей территории Нидерландов наблюдается густой туман, местами видимость составляет менее 200 метров. Такие условия могут сохраняться до конца утра.

В связи с погодой в аэропорту "Схипхол", что вблизи Амстердама, отменяют десятки рейсов. Отдельные рейсы отменили и в аэропорту Эйндховена, а в Роттердаме аэропорт не сообщал ни о каких изменениях.

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В Польше за вечер вторника и утро 15 января около сотни железнодорожных рейсов отправились в путь с задержкой или отменились из-за "ледяного дождя", намерзающего на проводах.

Напомним, на прошлой неделе в крупнейшем аэропорту Польши возник хаос из-за сбоя с электроснабжением.